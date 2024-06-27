В ДТП у Приморському районі Одеси травмувались четверо людей, серед яких – дві дитини (фото)

Автопригода сталася 26 червня близько 22-ї години на розі вулиць Велика Арнаутська та Європейська.

Попередньо встановлено, що 40-річний водій легкового автомобіля Dodge, наближаючись до перехрестя, на якому через відсутність електроенергії не працював світлофор, не одразу помітив пішоходів, що перетинали дорогу по пішохідному переходу, і щоб уникнути наїзду на людей, повернув убік та допустив зіткнення зі стовпом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали четверо пасажирів чоловіка: двоє жінок 39-ти та 36-ти років і двоє 11-річних хлопчиків. Їх доправили до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.

Сам водій дивом не постраждав. Його перевірять на стан сп’яніння. Наразі ж поліцейські встановлюють повні обставини події.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках провадження автомобіль поміщено на арештмайданчик та призначено низку експертиз. Триває слідство.

Вкотре звертаємось до усіх учасників дорожнього руху з проханням бути обережними на дорозі, особливо в темну пору доби, в умовах недостатньої освітленості вулиць через часті відключення електроенергії. Водіїв закликаємо уважно слідкувати за дорожньою обстановкою і дотримуватися такого швидкісного режиму, щоб зуміти вчасно відреагувати на її зміну, а пішоходів – користуватися світловідбивними елементами або ліхтариками, щоб бути помітними водіям.

Відділ поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1