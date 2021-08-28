В ДТП в районе Львова погиб ребенок, четверо взрослых — в больнице

Возле Львова произошла масштабная ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии — 11-летняя девочка умерла от травм, четверо взрослых — в больнице.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

ДТП произошло сегодня, 28 августа, около 11.30 в селе Подберезцы Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля «ДАФ» с полуприцепом, 64-летний житель Стрыйского района, совершил столкновение с автомобилем «Хонда», которым управлял житель Тернополя 48 лет. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Мицубиси» под управлением 48-летнего жителя города Дубляны и «Мерседес Спринтер», который перевозил прицеп с автомобилями, за рулем которого находился житель города Бурштын Ивано-Франковской области.

«В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажирка «Хонды», а также водитель «Мицубиси» и его 11-летняя пассажирка, также жительница города Дубляны. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм», — говорится в сообщении.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.