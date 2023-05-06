В «Енергоатомі» спростували заяви окупантів про зупинку всіх блоків ЗАЕС

НАЕК “Енергоатом” спростував заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

В Енергоатомі зазначили, що змін в ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС немає.

“Станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб”, – йдеться в повідомленні.

П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину.

Відповідно, заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи ЗАЕС не відповідають дійсності.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров назвав заяви росіян підготовку до провокацій.

“Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ”, – заявив Федоров. // Економічна правда