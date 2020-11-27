В Харькове грузовик раздавил женщину-пешехода

Инцидент произошел в районе перекрестка улицы Молочной и Плехановской.

Об этом сегодня корреспонденту Newsroom рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

По его словам, вызов о происшествии на перекрестке улицы Молочной и Плехановской поступил на спецлинию 27 ноября в 09:37. Через несколько минут бригада медиков была на месте.

“Пострадавшая скончалась до приезда врачей. У нее открытая черепно-мозговая травма. В результате происшествия ей оторвало голову. На вид женщине около 50 лет. По моей информации, автомобиль, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия”, — рассказал Забашта.

На фото, опубликованных в социальной сети очевидцами, видно тело погибшей. Личные вещи и пятна крови растянуло на несколько метров.

В пресс-службе полиции Харьковской области рассказать о подробностях происшествия пообещали позже.