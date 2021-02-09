В Харькове полиция разыскивает пропавшего без вести 15-летнего подростка (фото)

Антон Логвинов накануне вечером ушел из дома и не вернулся.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

Сотрудники Шевченковского отделения полиции разыскивают пропавшего без вести 15-летнего подростка. 8 февраля около 19:00 парень ушел из квартиры и до этого времени о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы Антона: рост — 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-каштановые короткие. В день исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, высокие кроссовки синего цвета, темно-серую шапку, черный шарф.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, обратиться к правоохранителям по телефону: (057) 337-78-80 или 102. // newsroom.kh.ua