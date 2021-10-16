В Харькове пять бойцовских собак убили свою хозяйку

В Харькове во дворе дома нашли тело женщины – пенсионерку до смерти покусали ее же собаки

В Харькове пять бойцовских собак породы мастиф загрызли пожилую хозяйку. Ее тело во дворе нашли соседка.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Трагедия произошла 16 октября около 17:00. Соседка погибшей заявила копам, что нашла тело 81-летней женщины, которую загрызли собаки. По адресу выезжали полицейские и следователи.

Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении 5 собак бойцовской породы. В Сети пишут, что это были собаки породы мастиф.

Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Что делать, если на вас нападает собака?

Вооружитесь (сумка, зонт, ключи, палка, камни, бутылка) — все, что есть при себе и под рукой. Вполне возможно, что еще на этой стадии собака отступит.

(сумка, зонт, ключи, палка, камни, бутылка) — все, что есть при себе и под рукой. Вполне возможно, что еще на этой стадии собака отступит. Не визжите на высоких нотах, отгоняйте собаку громко и уверенно.

Никогда не следует нападать первым. Начинайте отступать спокойно и медленно. Никогда не поворачивайтесь к собаке спиной.

Если собака все же бросилась — кидайте подобранный песок ей в глаза или нанесите удар в нос или глаза.

или нанесите удар в нос или глаза. Если это сделать не успели, попробуйте схватить собаку за задние лапы и как следует приложить об стену или асфальт.

и как следует приложить об стену или асфальт. В случае если бороться с собакой вы не можете, закройте руками шею. Вероятнее всего собака будет атаковать руки, ноги и шею, однако только укус в шею может довести до летального исхода.

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