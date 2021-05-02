В Харькове в руке у ребенка взорвалась петарда
В Харькове ребенку оторвало пальцы петардой. Также в результате взрыва ребенок получил ожоги лица и контузию.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Харьковской областной детской клинической больницы №1.
«В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой», — сообщили медики.
Как отмечается, врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь ребенку. // УНИАНTweet