В Харькове выпущенный под залог иностранец сбил трех человек на островке безопасности

В субботу, 7 ноября, в Харькове произошло ужасное ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок.

Авария случилась на пересечении проспекта Науки и улицы Космическая. Водитель-иностранец наехал на людей на островке безопасности, сообщает Telegram-канал «Труха».

По данным ресурса, в отношении водителя-нарушителя недавно было открыто уголовное производство за хулигантство. Он вышел из СИЗО под залог.

На записи видно, как водитель пытается проскочить по крайней полосе и сбивает людей.

После аварии водитель пересел в белую Тойоту, затем его забрала скорая. А его друзья пытались «уладить ситуацию» на месте аварии.

По информации «Трухи», состояние пострадавшей женщины тяжелое. У ребенка перелом ноги и руки. У мужчины переломы ног.

В полиции сообщили, что в результате аварии никто не погиб, пострадали три человека. Одним из пешеходов был десятилетний ребенок. Все они находятся в тяжелом состоянии. Более подробную информацию правоохранители обещают сообщить позднее, передает NewsRroom. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»