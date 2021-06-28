В Україні за минулу добу зафіксовано 285 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 27 червня, зафіксовано 285 нових випадків COVID-19. Захворіли 19 дітей та три медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 384 особи;

летальних випадків – 9;

одужало – 723 особи;

здійснено тестувань за добу – 19 477 (зокрема методом ПЛР – 12 098, методом ІФА – 2 442);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 937.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 234 281 особа;

одужало – 2 163 792 особи;

летальних випадків – 52 295;

проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 116 випадків;

Вінницька область – 10 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 9 випадків;

Івано-Франківська область – 2 випадки;

Київська область – 22 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 2 випадки;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 11 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 4 випадки;

Тернопільська область – 2 випадки;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 2 випадки;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 8 випадків;

Чернівецька область – 3 випадки;

Чернігівська область – 4 випадки.

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