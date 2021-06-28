В Україні за минулу добу зафіксовано 285 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 27 червня, зафіксовано 285 нових випадків COVID-19. Захворіли 19 дітей та три медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 384 особи;
- летальних випадків – 9;
- одужало – 723 особи;
- здійснено тестувань за добу – 19 477 (зокрема методом ПЛР – 12 098, методом ІФА – 2 442);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 937.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 234 281 особа;
- одужало – 2 163 792 особи;
- летальних випадків – 52 295;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 116 випадків;
Вінницька область – 10 випадків;
Волинська область – 7 випадків;
Дніпропетровська область – 24 випадки;
Житомирська область – 10 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 9 випадків;
Івано-Франківська область – 2 випадки;
Київська область – 22 випадки;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 2 випадки;
Миколаївська область – 20 випадків;
Одеська область – 11 випадків;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 4 випадки;
Тернопільська область – 2 випадки;
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 2 випадки;
Хмельницька область – 3 випадки;
Черкаська область – 8 випадків;
Чернівецька область – 3 випадки;
Чернігівська область – 4 випадки.Tweet