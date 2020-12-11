В Харьковском горсовете заявили, что у Кернеса отказали обе почки

У городского головы Харькова Геннадия Кернеса не работают обе почки, на данный момент чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Об этом сообщил журналисту УНН директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Да, я разговаривал с Оксаной (Гайсинской — ред.), это его бывшая жена, которая до сих пор является близким человеком. У него не работают обе почки. Сейчас он на гемодиализе (один из методов внепочечного очищения крови — ред.). Врачи пока прогнозов не дают. Но он жив и на гемодиализе», — сообщил Сидоренко.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Кернес не успеет на первое заседание городского совета, по рекомендации врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику «Шарите» из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002-го и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014-го на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях и вероятно до сих пор находится на лечении.

Добавим, что 9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Настоящий мэрский срок третий для Кернеса.