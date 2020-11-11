В Херсоні поліцейські склали адмінпротоколи на батьків, діти яких вчиняли хуліганські дії щодо водіїв

В Херсоні ювенальні поліцейські виявили на проспекті Ушакова 4-х неповнолітніх, які вели бродяжницький спосіб життя та вчиняли хуліганські дії по відношенню до водіїв.

Коли автомобілі зупинялися на світлофорі, діти підходили до водіїв та пропонували швидко помити автівку. У разі відмови хлопчики висловлювалися на адресу водіїв нецензурною лайкою, могли плюнути у керманича та кидали в машину гілку або інший предмет.

Усіх чотирьох хлопців ювенальний поліцейський доставив у Херсонський відділ поліції, куди запросив їх батьків.

Дітям від 9 до 14 років. За словами батьків, вони не знали, чим займаються їх діти. У відношенні дорослих ювенальний поліцейський склав адміністративні протоколи за ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. З хлопчиками правоохоронець провів профілактичні бесіди. Поліція закликає батьків пильнувати за дозвіллям дітей та постійно тримати зв’язок з дитиною, щоб запобігти нещасним випадкам за участю неповнолітніх. // kherson-pro.info