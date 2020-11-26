В Херсоні тривають пошуки 22-річного Дмитра Капустіна (фото)

Нагадаємо, що 20 листопада о 17.00. годині хлопець пішов з місця свого проживання та до теперішнього часу не повернувся.

Останній раз зниклого бачили в Шевченківському парку вночі 21 листопада.

Просимо усіх, кому щось відомо про місце знаходження Капустіна Дмитра, або тих, хто володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти у його пошуках, звертатися за телефонами:

— 102

— (095) 278-71-82

— (0552) 22-35-67

— (0552) 22-98-87

Будь-яка ваша інформація допоможе розшукати хлопця та повернути його до рідних.

Національна поліція України