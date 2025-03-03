На Буковинів подружжя отруїлося чадним газом

У селі Ломачинці, що на Дністровщині, подружжя опинилося в реанімації через отруєння продуктами горіння. 60-річного чоловіка та 58-річну жінку госпіталізували з діагнозом гостре отруєння чадним газом. Наразі медики борються за їхнє здоров’я, а фахівці з’ясовують обставини трагедії.

Чадний газ – тихий убивця. Він не має ні запаху, ні кольору, проте здатен призвести до тяжких наслідків, навіть смерті.

Щоб уникнути небезпеки, дотримуйтесь простих правил:

▪️ не використовуйте газові плити для обігріву приміщень;

▪️ завжди перевіряйте справність газових приладів і вентиляції;

▪️ якщо маєте пічне опалення – регулярно чистіть димохід і слідкуйте за його цілісністю;

▪️ встановіть детектор чадного газу – він може врятувати життя!

Будьте обережні та бережіть себе і своїх рідних!

ДСНС України