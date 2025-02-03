В Ізюмі четверо людей підірвалися на вибухонебезпечному предметі

2 лютого на Харківщині четверо людей підірвалися на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області.

За інформацією ДСНС, інцидент стався на березі річки Сіверський Донець в місті Ізюм, внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета.

Як зазначає Поліція Харківської області, один з чоловіків знайшов предмет, взяв його в руки, і той здетонував.

Наразі постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці розслідують обставини події за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини).

“Правоохоронці закликають громадян бути обережними, не чіпати підозрілі предмети та у разі їх виявлення дзвонити на “101” або “102”, – резюмували у повідомленні. // “Прямий”