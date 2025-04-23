В Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль, водій загинув (фото)

Подія сталася 22 квітня в місті Балаклія. Під час руху по лісовій дорозі водій наїхав на вибуховий пристрій, попередньо протитанкову міну.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадуємо – мінна небезпека на деокупованих територіях залишається вкрай високою!

Перебування у лісах, на цвинтарях, у полях, лісосмугах та інших неперевірених місцях становить серйозну загрозу життю та здоров’ю. Не заходьте до лісів, на кладовища, у посадки; не переміщайтеся неперевіреними стежками та шляхами, у жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся підозрілих предметів.

У разі виявлення небезпечного предмета – негайно телефонуйте за номерами 101 або 102.

Поліція Харківської області