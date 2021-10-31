В Киеве более чем на месяц ограничили движение на Левобережке
В Киеве продолжают ремонтные работы. До 10 декабря на Каховском путепроводе (часть проспекта Броварского) частично ограничили движение.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на КК «Киевавтодор».
По информации коммунальной корпорации, на Каховском путепроводе №2 (пересечение просп. Броварского с ул. Митрополита Шептицкого поблизости станции метро «Левобережная») начинается средний ремонт.
В рамках работ обновят деформационные швы. Дорожники будут работать в направлении моста Метро. В ходе работ движение на путепроводе будет частично ограничено.
Напомним, в Киеве регулярно ремонтируют путепроводы, эстакады и улицы в разных районах. Чтобы не попасть в пробку, тянучку и быть в курсе всех ремонтов и ограничений, мы собрали их в список, который постоянно обновляем по мере новых дат:
- до середины декабря ограничили проезд по Южному мосту.
- до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его перекрестке с улицей Городской частично ограничили движение транспорта.
- До 2024 года в Киеве будут ремонтировать площадь Победы.
- с 3 марта по 1 ноября на улице Милославской частично ограничили движение транспорта.
- на год, до сентября 2021, ограничили движение по улице Ильинской на участке от улицы Братской до улицы Почайнинской в Подольском районе Киева.