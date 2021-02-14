В Киеве мужчина погиб, пытаясь через окно проникнуть в квартиру многоэтажки

В воскресенье, 14 февраля, в Киеве произошло смертельное чрезвычайное происшествие — мужчина пытался пробраться в квартиру многоэтажного дома через окно и упал с высоты. Шансов остаться в живых у него не было.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Смертельный инцидент произошел в Киеве на Дарницком бульваре — при попытке проникнуть в жилище мужчина выпал из окна и разбился насмерть.

На месте происшествия работают полиция, медики и спасатели. // Апостроф