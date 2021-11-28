В Киеве объявили первый уровень опасности

В воскресенье, 28 ноября, днем и вечером в столице ожидается туман, видимость 200-500 метров.

28 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности – желтый). Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Поэтому в такую погоду автомобилистам, чтобы избежать аварий, стоит: