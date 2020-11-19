В Киеве ограничат движение на Южном мосту

В Киеве на эстакаде Южного моста ограничат движение транспорта. Причина — противоаварийные работы на одном из швов.

Ограничение будет действовать 3 дня. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Движение в сторону правого берега перекроют в 23:00 20 ноября. Действовать ограничение будет до 6:00 23 ноября. Как заявляют в пресс-службе КГГА, старые деформационные швы попросту не выдерживают современной нагрузки.