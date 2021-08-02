В Киеве пропал лидер Белорусского дома в Украине Виталий Шишов. Он, предположительно, вышел на пробежку и не вернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале общественной организации.

«С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», однако сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили», – говорится в сообщении.

Как отметили волонтеры «Белорусского дома в Украине» в комментарии LIGA.net, «глухарь» – это звонок, который сбрасывают при подъеме трубки. Организация уже обратилась в Службу безопасности Украины и Нацпол – полицейские ищут Шишова с кинологами.

«Он вышел на пробежку и не вернулся. Сейчас выясняются обстоятельства», – сообщили в пресс-службе полиции Киева в комментарии LIGA.net.

Отмечается, что Шишов пропал в Святошинском районе столицы – туда уже направлены патрули полиции и следственно-оперативная группа.

LIGA.net обратилась за комментарием в Службу безопасности Украины.

По информации бывшего беларуского спецназовца отряда Алмаз, а также лидера Беларуского народного трибунала Игоря Макара, КГБ Беларусь вместе с сотрудниками посольств и консульств страны