В Киеве пропала 13-летняя девочка (фото)

В Соломенском районе Киеве ушла из дома и не вернулась 13-летняя Ева Извекова.

Как сообщается на странице «Розыск детей ГУНП в г. Киеве» в Facebook, девочка пропала 26 сентября на ул. Федора Эрнста.

«Приметы: на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 155 см, темные длинные волосы, карие глаза», – говорится в сообщении.

Она была одета в джинсовую куртку, розовое платье, белые кроссовки. При себе имела красно-черный рюкзак.

По словам знакомой семьи Извеков, Ева «абсолютно домашняя ангельская девочка».

«Никаких домашних ссор или недоразумения дома не было и быть не могло», – написала она в Facebook.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении девочки, просят звонить по номеру «102». // OBOZREVATEL