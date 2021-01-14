В Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных (фото)

Сегодня, 14 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадал сотрудник полиции.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, ДТП произошло на Харьковском шоссе. Спровоцировал аварию водитель автомобиля Ford Edge, у которого позже правоохранители зафиксировали 2,47 промилле алкоголя в крови.

«Во время движения в сторону Ленинградской площади в левом ряду (автомобиль Ford Edge, — ред.) врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Mazda 6. Пострадавшая девушка полицейский, госпитализирована», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала полиция и оперативная группа. // РБК-Украина