В Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных (фото)

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Сегодня, 14 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадал сотрудник полиции.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Как сообщается, ДТП произошло на Харьковском шоссе. Спровоцировал аварию водитель автомобиля Ford Edge, у которого позже правоохранители зафиксировали 2,47 промилле алкоголя в крови.

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«Во время движения в сторону Ленинградской площади в левом ряду (автомобиль Ford Edge, — ред.) врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Mazda 6. Пострадавшая девушка полицейский, госпитализирована», — говорится в сообщении.

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На месте происшествия работала полиция и оперативная группа. // РБК-Украина

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