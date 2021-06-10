В Киеве рабочий погиб в шахте лифта

В Киеве произошел еще один трагический случай в одном из многоэтажных домов. Спасатели достали тело мужчины с лифтовой шахты.

В среду, 9 июня, в 15:20 на 103 поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А, в Дарницком районе столицы в лифтовой шахте находится тело человека. Сообщает Информатор по материала ГСЧС Киева.

Как сообщили спасатели, на уровне 1 этажа в лифтовой шахте находилось тело мужского пола. Предварительно известно, что там проводились ремонтные работы. Погибший мужчина был рабочим.

Спасатели достали погибшего из лифтовой шахты и передали его оперативно-следственной группе, которые и будут устанавливать обстоятельства трагического случая.