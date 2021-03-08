В Киеве три человека погибли в результате пожара в бане

В ночь на 8 марта в Киеве произошел смертельный пожар на территории частной усадьбы, в результате которого погибли три человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве на странице в Facebook.

Пожарным стало известно о возгорании в 1:26 8 марта — им поступило сообщение о пожаре, который возник в пристроенной бане частного 2-этажного домовладения по ул. Якова Качуры в Святошинском районе столицы.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что на 1-этаже здания в комнате отдыха возник пожар.

«В результате пожара в 2-этажном здании бани произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами. В ходе разборки металлических конструкций были обнаружены тела трех человек, данные которых устанавливаются», — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 03:10. В результате пожара сгорело 80 кв. м металлических и деревянных конструкций здания, мебель и личные вещи.

«Обстоятельства трагического случая будут выяснять правоохранительные органы», — добавили в ГСЧС. // «Апостроф»