В Киевской области пропала 12-летняя девочка (фото)

София Недобой ушла из дому в Яготине вечером 9 августа

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 12-летней Софии Недобой, которая ушла из дому в Яготине и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице «Розыск детей» в Facebook, девочка покинула место жительства на улице Чехова около 19:00 в воскресенье, 9 августа.

В полиции также сообщили приметы Софии. На вид ей 13-14 лет, рост 165-170 см, у нее худощавое телосложение, волосы подстрижены под каре, овальное лицо и карие глаза.

Она одета в серые джинсы, темно-синюю рубашку в красную клетку, черно-белые кеды с рисунком аниме. У нее при себе черный рюкзак.

При получении любой информации о возможном местонахождении девочки просят звонить по телефону полиции «102». // Сегодня