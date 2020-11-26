В Киевской области в результате пожара погибли три человека

В четверг, 26 ноября, в селе Воропаев Вышгородского района Киевской области в частном жилом доме во время пожара погибли три человека.

26 ноября по ДСНС поступила информация, что в селе Воропаев Вышгородского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС Украины.

В 11:41 пожар локализовали на площади 30 метров квадратных, а в 12:02 — ликвидировали. К тушению привлечены 9 человек и 2 единицы техники ГСЧС.