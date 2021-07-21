В Китае люди погибли в затопленном во время наводнения метро

Пока Западная Европа оправляется после катастрофических наводнений, нанесших огромный ущерб Германии, Бельгии, Нидерландам и Австрии, проливные дожди привели к трагедии в Китае, где в затопленном метро погибли люди.

Обильные ливни и вызванные ими сильные наводнения обрушились на китайскую провинцию Хэнань, где пострадали плотины и система общественного транспорта, что вынудило тысячи людей покинуть свои дома, пишет The Guardian.

По меньшей мере 12 человек погибли в столице этой провинции Чжэнчжоу, где за сутки выпало более 457 мм осадков, сообщает Bloomberg. Общее количество осадков составило более 60% от среднего годового количества осадков в этом городе. Сильный дождь в провинции Хэнань начался 17 июля. Во вторник синоптики выпустили самый высокий уровень предупреждений для региона.

Как указывает Sky News, то количество осадков, которое выпадало за час в городе Чжэнчжоу, превышает объемы воды, пролившейся на наиболее пострадавшие районы Германии за три дня во время недавнего наводнения в Европе. А кое-кто называет ливни, обрушившиеся на Китай, чуть ли не «сильнейшим дождем за 1000 лет». Но, как отмечает китайское издание Global Times, происходящее в провинции Хэнань – это самые сильные дожди за последние 60 лет.

Чжэнчжоу, административный центр провинции Хэнань, с населением более 10 миллионов человек расположен на берегу Желтой реки — одного из крупнейших водных путей Китая.

Как сообщило в среду государственное информагентство “Синьхуа” со ссылкой на местные власти, около 100 тысяч человек были направлены в убежища. Дождь затопил городскую систему метро, ​​разрушил дороги и привел к приостановке прибывающих рейсов.

Местный житель из Чжэнчжоу по фамилии Цзян рассказал Global Times, что в жилом комплексе, где он живет, нет электричества и воды, и сказал, что местные жители не ожидали такого сильного дождя. «К счастью, у меня есть запасы еды и воды, чтобы пережить такую ​​экстремальную погоду», — сказал он.

Другая жительница Чжэнчжоу по фамилии Лю рассказала Global Times, что она просидела дома два дня из-за сильного дождя. Поскольку в среду прогнозируется, что дождь не прекратится, она планирует остаться дома еще на день. По ее словам, лифты в доме, где она живет, перестали работать. Живя на 13-м этаже, ей приходится спускаться по лестнице, чтобы проверить, не затоплен ли подземный гараж.

Размещенные в социальных сетях видеоролики продемонстрировали серьезность наводнения: сотни автомобилей, “затонувших” на городских магистралях, и толпы людей, выстраивающихся в цепи, чтобы спасти друг друга с заполненных водой дорог и из затопленных зданий.

В метро вода хлынула через туннели, на кадрах в соцсетях видны затопленные платформы и заполняющиеся водой вагоны. На других видеороликах показаны пассажиры, запертые в вагонах и держащиеся за поручни в воде по грудь. По крайней мере пять безжизненных тел были видны в одном ролике, снятом на одной из станций в Чжэнчжоу.

Один интернет-пользователь написал в соцсети: «Вода за пределами вагона поднималась и просачивалась через дверь. Вода доходила до моей груди. Мне было очень страшно, но самым страшным была не вода, а все более и более уменьшающийся приток воздуха в вагон».

Корреспондент Sky News Asia Том Чешир написал в Твиттере: «Очень печальные сцены в Чжэнчжоу прямо сейчас, когда там сильное наводнение. Люди оказались в ловушке в метро — некоторые спасены, но на других видео, кажется, запечатлены трупы».

Ожидается, что число погибших может вырасти, а в социальных сетях появятся многочисленные сообщения близких пропавших без вести. Сообщается, что в соседнем городе Гунъи по крайней мере один человек погиб, а двое пропали без вести.

В штаб-квартире Чжэнчжоу по борьбе с наводнениями заявили, что в водохранилище Гоцзяцзуй подвергается «серьезному риску» прорыва плотины, и местное правительство приказало провести эвакуацию. В городе Лоян местные власти заявили, что плотина Ихетань «может обрушиться в любой момент».

Власти добавили, что на это место было направлено подразделение вооруженных сил Китая для борьбы с наводнениями и проведения спасательных операций.

Кадры в социальных сетях Китая показывают, что от разгула стихии сильно пострадали всемирно известный, славящийся своими боевыми искусствами храм Шаолинь, а также другие культурные объекты. Гроты Лунмэнь — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с изображениями будд, выгравированных в известняке, датируемый 500 годом нашей эры — также находятся под угрозой наводнения. Сотни жителей провинции Хэнань, оказавшихся в водной западне, обратились за помощью через Интернет, поскольку наводнение отключило электричество в их домах.

Наводнения — обычное явление в сезон дождей в Китае, отмечает The Guardian, но их воздействие за последние десятилетия усилилось, отчасти из-за быстрой урбанизации Китая и глобального климатического кризиса. Этим летом во многих частях Китая фиксировались экстремальные погодные явления. Сотни тысяч жителей провинции Сычуань пришлось переселить в этом месяце из-за наводнений и оползней.

В июне в городе Хотан, на крайнем западе Синьцзян-Уйгурского автономного района, выпало рекордное количество осадков – один из жителей написал в соцсетях, что «количество осадков в этом месяце эквивалентно суммарному количеству осадков за последние два года».

В “Гринпис” заявили, что риск экстремальных погодных явлений в настоящее время является самым высоким в Китае в густонаселенных городских центрах, но также быстро растет и за пределами крупных городов из-за быстрой урбанизации.

Лю Цзюньянь из “Гринпис Интернэшнл” комментирует китайским СМИ: «Из-за высокой концентрации населения, инфраструктуры и экономической деятельности подверженность и уязвимость климатическим угрозам выше в городских районах. Города являются важным сектором глобальных выбросов парниковых газов, на которые приходится около 70% общих выбросов». // МК