В Коцюбинском школьника ударило током на крыше вагона

На железнодорожной станции «Беличи» в поселке Коцюбинское мальчик забрался на вагон поезда и получил сильнейший удар током. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.

Установлено, что 14-летний подросток вместе со своим одноклассником играли на железнодорожном вокзале. Мальчик забрался на один из вагонов товарного поезда, стоявшего на отстое и случайно дотронулся до проводов, получив удар током. .

Одноклассник пострадавшего сразу побежал звать на помощь взрослых, которые и вызвали полицию и медиков.

Сейчас школьник находится в больнице. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские. // kiev.sq.com.ua