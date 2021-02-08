В Кривом Роге в запертом доме обнаружили трупы мужчины и женщины

В Центрально-Городском районе Кривого Рога полицейские не могли попасть в запертый дом, чтобы проверить информацию о пожилых людях, долгое время не выходившим на связь.

Для этого им понадобилась помощь спасателей, которые сняли двери с петель, чтобы получить доступ в помещение.

Об этом сообщила специалистка по работе со СМИ 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Полицейские обратились к спасателям. Оказалось, что копы не могли попасть в дом на улице Мерцова. Они пытались проверить поступившую информацию о хозяевах квартиры — мужчине с инвалидностью и женщине, долгое время не выходивших на связь.

С помощью бензореза сотрудники ГСЧС сняли петли входной двери в присутствии стражей порядка. Когда правоохранители зашли в дом, они обнаружили там мертвые тела женщины и мужчины без признаков насильственной смерти. Им было около 60 лет.

Трупы хозяев дома отправили на следственную экспертизу, чтобы установить причины смерти. // krlife.com.ua