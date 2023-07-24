На Миколаївщині поліцейські розшукують неповнолітню дівчину (фото)

Первомайським районним відділом поліції розшукується 15-річна Бойко Ангеліна Олексіївна 2007 року народження, яка 21 липня пішла з дому в місті Первомайськ та до теперішнього часу не повернулась. Наразі її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, очі світлі, довге русе волосся.

Була одягнена в блакитні джинси з порваними колінами, темну футболку оверсайз, рожеві кросівки.

“Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами (093) 310-10-14, (097) 843-51-56, 102”, – йде мова у повідомленні. // Преступности.НЕТ