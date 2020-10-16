В квартире днепровского ЖК «Башни» обнаружили мертвыми двух женщин

В четверг, 15 октября, в одной из квартир ЖК «Башни» на Владимира Вернадского (бывшая Дзержинского) обнаружили двух женщин без признаков жизни. Обстоятельства, при которых они умерли, пока не установлены — тела направили на судмедэкспертизу.

По информации из личных источников, тела женщин обнаружили утром — в районе 11:00.

Полицию вызвал их друг, который был с ними в квартире, — сообщает Информатор. Со слов тех, кто знал женщин, они были подругами. Им было 28 и 30 лет.

Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Обстановка в комнате также была не нарушена. По предварительной информации, причиной остановки сердца у обеих могла стать передозировка наркотиками. Однако официального подтверждения этого факта пока нет. Проводится судмедэкспертиза.