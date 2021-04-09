В Москве упавшее дерево покалечило украинца, находящегося в розыске

Он по-прежнему в тяжелом состоянии

В тяжелом состоянии остается 29-летний мужчина, на которого в четверг рухнуло дерево на востоке Москвы. Пострадавший, как оказалось, разыскивается полицейскими Украины.

Как стало известно «МК», гражданин Украины, занятый на мелких подработках, с тремя знакомыми сидел на лавочке возле дома 16 по Новогиреевской улице. Со слов очевидицы, около 18.00 поднялся ветер, а затем повалил снег. От порыва пошатнулся тополь – массивное дерево накренилось и начало падать в сторону мужчин. Под основным ударом оказался 29-летний Максим Ковальчук. Он получил тяжелые травмы – перелом грудины, сотрясение мозга, подвывих шейного позвонка – и был госпитализирован. Пациент без сознания в реанимации.

Между тем стало известно, что украинец в розыске за незаконное производство, хранение, приобретение наркотиков без цели сбыта. От органов следствия Смелянского отдела полиции ГУНП Украины в Черкасской области он скрывается с 2009 года. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.