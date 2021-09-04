В Новомосковске разыскивают 15-летнюю девушку (фото)

В городе Новомосковск Днепропетровской области полиция устанавливает местонахождение 15-летней Надежды Бегиу, которая 3 сентября около 5 часов утра ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, прическа короткая (стрижка под мальчика), глаза голубые.

Была одета: джинсы синего цвета, кофта белого цвета, одежда на несколько размеров больше, кроссовки белого цвета.

Девушка ранее уже неоднократно уходила из дома.

Всем кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней Надежды, просьба сообщить в полицию по телефонами: «102», (068) 491-16-16, (066) 608-57-08.