В Оболонском районе столицы горели несколько квартир (фото)

По прибытию было установлено, что в 9-этажном жилом доме на 3 этаже произошло возгорание на балконе. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС.

Огонь распространился на квартиру на общую площадь 20 кв.м., затем на балконы верхних этажей. Не теряя времени, спасатели сразу приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

В 6:16 возгорание было локализовано и в 6:24 ликвидировано. В результате пожара в квартире на 3 этаже балкон и комната сгорели полностью, на кухне частично сгорели и повреждены мебель и личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Также повреждена обшивка балконов и личные вещи на 4 и 5 этажах.

К счастью, на момент возникновения пожара, в квартире на 3 этаже дома никого не было, в квартирах выше жители вовремя почувствовали запах дыма и самостоятельно покинули помещение до приезда спасателей.

На месте происшествия были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.