В Одесі розшукується малолітня дівчина (фото)

Хаджибеївським відділенням поліції в м. Одесі розшукується Алейник Вероніка Віталіївна, 2008 року народження, яка 12 грудня близько 23:00 години пішла з дому та досі не повернулася.

Прикмети: зріст приблизно 157 см, щільної статури, коротке світле волосся (зачіска «каре»), очі сіро-зелені.

Особливі прикмети: носить окуляри.

Була одягнена: вітрівка синього кольору з рожевими кишенями та капюшоном, чорний светр, чорні спортивні штани, взута у сині кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчинки, просимо зателефонувати до територіального відділення поліції за номерами (048)723-34-74, (048) 787-72-61 або повідомити на спецлінію «102».

Поліція Одеської області