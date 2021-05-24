В Одесі здійснив самогубство офіцер прикордонної служби

У військовій частині №9997 на вулиці Інглезі 9/2 в Одесі з табельної зброї застрелився офіцер Державної прикордонної служби України.

Про таке Суспільному повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За попередньою версією, зранку 24 травня черговий офіцер ДПСУ застрелився у власному кабінеті з табельного пістолета. Про подію повідомили правоохоронцям. На місці працює комісія, обставини загибелі військового встановлюють.

Наразі кореспонденти Суспільного намагаються отримати коментар від пресслужби Національної поліції Одеської області, утім телефони речниць не відповідають.