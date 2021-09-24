В Одеській області неповнолітній водій розбив 6 машин (відео)

Правоохоронці затримали юнака та розшукують батьків. Свідки тим часом кажуть, що сам водій начебто не пам’ятає, як усе сталося – а проте встиг після ДТП зняти зі свого джипа державні номери.

Про це повідомили в Telegram-каналі “Одеса Зараз”.

У четвер, 23 вересня, в Чорноморську джип, за кермом якого перебував неповнолітній, на великій швидкості виїхав з території ЖК “Кольоровий бульвар”. Не впоравшись із керуванням водій допустив зіткнення із легковиками, які стояли на парковці. У шести транспортних засобів зафіксували чисельні пошкодження.

На місці події працювали евакуатор та поліцейські, які з’ясовували всі обставини події. 17-річному винуватцю ДТП знадобилася медична допомога. // Діло