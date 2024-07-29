На найбільшому хімзаводі Німеччини прогримів вибух, є постраждалі (фото)
Пожежники просять людей об’їжджати постраждалі райони.
Сьогодні, 29 липня, на найбільшому хімічному заводі Німеччини BASF пролунав вибух, постраждали 14 людей. Про це пише Bild.
Над Мангеймом (земля Баден-Вюртемберг) та Людвігсхафеном (земля Рейнланд-Пфальц) утворилася величезна хмара диму. На заводі BASF задіяно пожежну бригаду. За даними компанії, машини екологічного моніторингу працюють на території заводу та за її межами.
У BASF спочатку заявили, що причина вибуху «з’ясовується». «Пожежа вже загашена пожежною бригадою заводу BASF». Внаслідок інциденту 14 співробітників отримали незначні травми і з метою обережності перебувають під наглядом лікарів», – йдеться у заяві.
Міська влада та пожежна охорона випустили попередження про небезпеку у зв’язку з виділенням продуктів горіння. Згідно з попереднім повідомленням, в результаті пожежі стався викид димових газів, тож жителів Людвігсхафена та населених пунктів неподалік попросили не відчиняти вікна та двері.