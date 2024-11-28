В Одеському районі чоловік стрибнув на колії перед потягом

Поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка на залізниці

Подія сталася вчора, 27 листопада, близько 21-ї години на залізничній станції «Одеса-Східна».

Попередньо поліцейські встановили, що під час наближення вантажного потяга, 50-річний житель Одеси стрибнув на колії. Машиніст, помітивши чоловіка, застосував екстрене гальмування, проте це не допомогло уникнути трагедії. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув.

Співробітники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.

Одеське районне управління поліції № 2