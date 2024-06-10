В Одеському районі сталася смертельна ДТП, в якій постраждала подружня пара

Автопригода сталася вчора, 9 червня, близько 16-ї години, на трасі неподалік села Санжійка.

Поліцейські попередньо встановили, що 75-річний водій автомобіля «Honda» не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав з дороги та в’їхав у дерево.

Від отриманих травм водій загинув на місці, а його 74-річну дружину каретою швидкої допомоги було доправлено до лікарні, де медики діагностували їй закриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом руки та інші тілесні ушкодження.

На місці події працювала група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції та група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Триває слідство. Встановлюються повні обставини автопригоди.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Не наражайте себе та оточення на небезпеку.

Одеське районне управління поліції №2