Як подати на аліменти на дитину з батька по інший бік кордону

Через війну кількість українських сімей по різний бік кордону зросла. За потреби жінка може стягнути аліменти на утримання дітей із їхнього батька в іншій країні.

Куди звертатися жінкам, щоб стягнути аліменти, якщо їхні чоловіки за кордоном або вони самі отримали тимчасовий захист, у коментарі РБК-Україна розповів керуючий партнер юридичної компанії “Муренко, Курявий і Партнери” Олександр Курявий .

Куди звертатися, якщо батько дитини працює за кордоном

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Не є підставою для звільнення від такого обов’язку те, що один із батьків проживає в іншій країні, звертає увагу юрист.

Україна є учасницею ряду двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, а саме: Конвенції про стягнення аліментів за кордоном та Конвенції про міжнародно-правове стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання. Це дозволяє вирішувати питання стягнення аліментів.

Для того, щоб стягнути аліменти з батька, який проживає за кордоном, мати може вчинити залежно від того, чи є відповідне рішення суду.

“Якщо мати вже отримала рішення суду про стягнення аліментів в Україні, то вона може звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів. Після отримання рішення українського суду і набрання ним законної сили, його необхідно визнати на території тієї країни, де проживає боржник”, – пояснює Олександр Курявий.

Для цього необхідно подати клопотання про визнання та виконання судового рішення, долучивши такі документи:

копія судового рішення;

довідка про те, що рішення набрало законної сили;

довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;

довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;

копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті;

фотокартка стягувача.

Клопотання та документи надаються українською мовою разом із перекладом на офіційну мову договірної сторони, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення.

“Клопотання надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції, після чого воно протягом місяця з дня надходження передається до компетентного органу іноземної країни. Про хід та результати розгляду клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивача”, – зазначає юрист.