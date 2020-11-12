В Одессе автомобиль протаранил людей, перекрывших дорогу
Люди перекрыли дорогу, протестуя против того, что в их домах отсутствует электроэнергия.
В Одессе водитель Chevrolet въехал в людей, перекрывших дорогу.
Как сообщили журналистам в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, 12 ноября около 20:00 патрульные получили сообщение о перекрытии движения по улице Дальницкой.
«Как выяснилось, на месте находилось значительное скопление людей, которые ходили по пешеходному переходу — движение транспорта было заблокировано. В это время водитель автомобиля Chevrolet Avео въехал в толпу людей и продолжил движение…», — рассказали в управлении.
Со слов очевидцев, когда иномарка въехала в толпу, на ней оказалась одна из протестующих, однако водитель вместе с «женщиной на капоте» продолжил движение.
В управлении отметили, что инспекторы в ходе преследования задержали автомобиль.
«На кузове автомобиля были повреждения лобового стекла и капота. 23-летнего водителя передали следователю для дальнейшего выяснения события, а 29-летняя женщина-пешеход госпитализирована», — сообщили в пресс-службе.
По некоторым данным, люди перекрыли дорогу, протестуя против того, что в их домах отсутствует электроэнергия. // УНИАНTweet