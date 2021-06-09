В Одессе более недели ищут пропавшего офицера Госпогранслужбы

В Одессе продолжаются поиски первого заместителя командира и начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова. Офицер исчез 1 июня, но место его пребывания до сих пор не установили.

Об этом РБК-Украина рассказали в Региональном управлении Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Сейчас в пограничной службе не предоставляют информации о возможных причинах исчезновения офицера и его возможном месте пребывания. Поиски все еще продолжаются.

«Поиск продолжается. Никакой конкретики (касательно причин его исчезновения — ред.), к сожалению», — сказали в управлении.

Напомним, 1 июня в Госпогранслужбе заявили об исчезновении офицера в Одессе. Алексей Чертков утром 1 июня вышел из дома, но до места работы не дошел. Дома он также не появлялся.

Как писало РБК-Украина, по факту исчезновения Черткова было возбуждено уголовное дело. Офицера ГПСУ объявили в розыск.