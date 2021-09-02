В Одессе изъяли из семьи 5-летнюю девочку, содержавшуюся в ужасных условиях

В квартире была антисанитария. О плачущей девочке сообщили в полицию соседи.

В Одессе чиновники изъяли из семьи 5-летнюю девочку, которая содержалась в ужасных условиях.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на улице Паустовского плачет ребенок.

В доме, о котором шла речь, сотрудники полиции, службы по делам детей и медики обнаружили полную антисанитарию и абсолютно неприемлемые условия для проживания детей, воспитывающихся в семье.

Выяснилось, что родители 5-летней девочки и ее 14-летнего брата неоднократно попадали в поле зрения полиции за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По словам соседей, взрослые в этой семье ведут асоциальный образ жизни, систематически пьянствуют, ругаются и не уделяют должного внимания детям и их развитию.

На родителей – 55-летнего отца и 43-летнюю мать – полицейские составили протокол по ст. 184 КУоАП («ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей»).

Младшую дочь осмотрели врачи, сейчас она находится под опекой специалистов в специализированном детском учреждении. Вопрос об изъятии из семьи старшего сына решается. // УНИАН