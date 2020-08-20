В Одессе мотоциклист сбил на переходе женщину с детьми: очевидцы устроили самосуд

В Одессе 19 августа водитель мотоцикла на пешеходном переходе по улице Семена Палия сбил женщину с двумя детьми. В аварии пострадавшие получили незначительные травмы.

При этом некоторые очевидцы происшествия попытались наказать мотоциклиста. Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

Отмечается, что ДТП произошла около 19:30 вечера. Женщина с маленькими детьми переходила дорогу по пешеходному переходу возле остановки «Крыжановка» и в этот момент их сбил мотоцикл.

При падении одесситка поломала руку, а ее дети получили незначительные травмы. Всех их все равно госпитализировали в больницу.

Тем временем свидетели аварии случившегося пытались устроить самосуд над мотоциклистом – они начали избивать мужчину, пока их не остановили другие. Так, избитому тоже понадобилась медицинская помощь. // obozrevatel.com