Неповнолітніх біглянок з Миколаївщини поліцейські розшукали у столиці

Двох 16-річних подруг, які хотіли подивитись Київ, діставшись до нього попутнім транспортом, оперативники управління карного розшуку повернули додому. З дівчатами усе гаразд, нині з ними проводиться профілактична робота.

Повідомлення про зникнення неповнолітніх мешканок Вознесенщини та Первомайщини в поліцію надійшли 2 листопада. Одна з неповнолітніх втекла від бабусі, друга – з будинку сімейного типу.

На пошуки біглянок був задіяний особовий склад поліції обох районів регіону, ювенальні поліцейські та оперативні служби. Майже дві доби тривали розшукові заходи, і в результаті поліцейські встановили, що подруги втекли до столиці. Там їх і знайшли миколаївські оперативники управління карного розшуку. Підлітки вже встигли винайняти подобово житло на кошти, які взяли з дому.

Зі слів мандрівниць, вони просто хотіли подивитись на краще життя.

Подруг поліцейські повернули додому, дівчатам роз’яснили, що такі самовільні вчинки можуть бути небезпечними. Ювенальні поліцейські разом із спеціалістами служби у справах дітей прийматимуть рішення щодо подальшого місця перебування неповнолітніх та відповідальності опікунів.

Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області