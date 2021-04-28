В одесской многоэтажке оборвался лифт, в котором находилось 8 человек

Происшествие произошло в 10-ти этажном доме с паркингом по улице Говорова, 10Г.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошел обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 м.), — сообщили в ГСЧС.

Работники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыли двери лифта и высвободили 8 человек (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта. На месте происшествия медики провели осмотр состояния здоровья пострадавших. // topor.od.ua