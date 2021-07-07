В Одесской области девушка погибла, пытаясь достать телефон из туалета

Девушка, судя по всему, задохнулась парами канализационных газов. Она провалилась в выгребную яму при попытке достать оттуда мобильный.

В городе Арциз Одесской области 16-летнюю девушку обнаружили мертвой в выгребной яме во дворе дома. Предположительно, несовершеннолетняя уронила в яму телефон, пыталась его достать и провалилась, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«16-летнюю девочку без признаков жизни обнаружили сегодня дома в выгребной яме», — говорится в сообщении.

Девушка задохнулась парами канализационных стоков.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой Несчастный случай.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. // Корреспондент