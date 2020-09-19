В Украине за сутки выявлено 3240 новых больных COVID-19

По состоянию на утро субботы, 19 сентября, в Украине подтвердили 3240 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

На данный момент в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3516 летальных, 76 754 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки умерли еще 48 человек. При этом выздоровели за сутки 1268 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев обнаружили: в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской (281) и Львовской (260) областях. // Буквы