В Украине за сутки выявлено 3240 новых больных COVID-19
По состоянию на утро субботы, 19 сентября, в Украине подтвердили 3240 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
На данный момент в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3516 летальных, 76 754 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки умерли еще 48 человек. При этом выздоровели за сутки 1268 пациентов.
Наибольшее количество новых случаев обнаружили: в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской (281) и Львовской (260) областях. // БуквыTweet