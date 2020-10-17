В Одесской области в ДТП травмировались семь человек (фото)

В Одесской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек, среди них дети одного и двенадцати лет. Все госпитализированы с различными травмами.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

«Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Беляевском районе с семью пострадавшими. Авария произошла сегодня утром на объездной дороге, возле Клеверного моста, с участием автомобилей Mercedes и Таврия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31-летний водитель Таврии, выезжая с заправки на объездную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes, который двигался по главной дороге. В результате столкновения транспортных средств пострадали семь человек, двое из которых дети, одного и двенадцати лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

«Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК», — говорится в сообщении.